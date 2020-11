Politi, genrefoto, afspærring. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Kørte over for rødt: 58-årig kørte ind i kvinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kørte over for rødt: 58-årig kørte ind i kvinde

Egedal - 22. november 2020 kl. 11:01 Kontakt redaktionen

En 58-årig mand forårsagede lørdag et uheld, da han kørte over for rødt lys i krydset ved Frederikssundsvej og Dronning Dagmars Vej i Ølstykke.

Manden kom kl. 15.54 kørende på Frederikssundsvej og skulle lige ud gennem krydset, da han ifølge Nordsjællands Politi overser, at der er rødt lys. Det gør, at han rammer en 24-årig kvinde, der er ved at svinge til venstre.

Krydset blev kortvarigt lukket, mens der blev ryddet op efter uheldet. Der skete ingen personskade.

Den 58-årige mand, der er fra Frederikssund, er blevet sigtet for at køre over for rødt.