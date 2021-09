Thomas Pagh synes, kampene til Paralympiske Lege var det sjoveste, og de bekræftede, at det danske landshold godt kan være med i kampen om medaljer til VM næste år. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Kørestolsrugbyholdets PL-præstation lover godt for VM i Vejle

Egedal - 04. september 2021 kl. 05:59 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Selv om det danske landshold i kørestolsrugby havde sat næsen op efter mere end den syvendeplads ud af otte, som det blev til ved de Paralympiske Lege i Tokyo, så lover præstationen alligevel godt for VM på hjemmebane i Vejle til næste år.

Det mener landsholdsspiller Thomas Pagh fra Smørum, for selv om landsholdet ikke er tilfreds med selve placeringen, så viste kampene, at det er de små marginaler, der afgør, om resultatet går danskernes vej.

- Vi fik bekræftet, at vi kan være med, siger Thomas Pagh, der samtidig fik bekræftet, at det også er utroligt hårdt og udmattende at være med i sådan en turnering med flere kampe.

Kørestolsrugbylandsholdet tog til Tokyo den 18. august, og åbningsceremonien deltog de 12 kørestolsrugbyspillere ikke i.

- Vi skulle spille vores første kamp dagen efter, og det havde været en lang tur, så vi så den sammen i fjernsynet og gik tidligt i seng, fortæller Thomas.

Det skulle vise sig at være en god investering, for i den første kamp lykkedes det meget overraskende for det danske hold at slå de regerende paralympiske mestre Australien 54-53. Men de regerende verdensmestre fra Japan var for stor en mundfuld, så det danske hold tabte 60-51 til dem.

- Vi mistede lidt vores koncentration, mener han.

Derfor blev den sidste gruppekamp imod Frankrig afgørende, og efter en tæt kamp blev det til et dansk nederlag på 52-50.

- Vi vidste godt, at de tre kampe ville blive meget svære, og vi har både vundet og tabt til Frankrig i nyere tid, så vi vidste, at de kunne slå os, siger Thomas, der mener, at det afgørende var, at Frankrig scorede det sidste mål i alle fire perioder.

Tæt løb om semifinalen Men da alle holdene i puljen havde slået hinanden, så blev det i sidste ende målscoren, der blev afgørende, og da Danmark havde vundet med én over Australien og tabt med to til Frankrig, blev det Japan og Australien, der gik videre.

- Jeg tror ikke, at det nogensinde indenfor kørestolsrugby har været så tæt. Det blev afgjort med et enkelt måls forskel, og det kunne have gået begge veje. så det har også givet truppen en forvisning om, at vi kan spille med blandt de allerbedste, konstaterer han.

Men i stedet for en plads i semifinalen fik Danmark lov til at spille om syvendepladsen imod New Zealand, og den kamp vandt Danmark 56-53.

Guldet blev vundet af England, med USA og Japan på sølv- og bronzepladserne, men at netop England, som det danske landshold ofte har spillet imod, vandt guld, bekræfter også det danske landshold i, at der er en chance for at gøre det godt på hjemmebane.

- Vi tror på, vi kan være med i medaljekampen, og måske endda tage guldet, siger Thomas.

Tokyo set fra bussen Han synes, det har været en spændende oplevelse at være til Paralympiske Lege.

- Det sjoveste for mig, var selve kampene, men det var også sjovt at følge de andre danske deltagere. Vi boede på samme hotel, og så hinanden og spiste sammen og fulgte hinandens kampe. Og så var det spændende at se de mange forskellige atleter fra alverdens lande, og se de mange forskellige typer af handicap. Der var alle typer af handicap, siger han.

Til gengæld så de ikke meget af den japanske hovedstad eller nogle af dens seværdigheder.

- På grund af Corona var det eneste, vi så af Tokyo, hvad vi kunne se i bussen fra PL-byen til de haller, vi skulle spille i, siger han.

Han kom hjem fra Tokyo den 30 august, og til næste år går turen til Vejle, hvor der skal spilles VM fra den 10. til den 16. oktober 2022.

Det kan man læse mere om på https://parasport.dk/aktiviteter/elite/vm-i-koerestolsrugby-2022/