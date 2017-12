Artiklen: Kører over for rødt og direkte ind i kvindelig bilist

Politiet har sigtet en 60-årig mand fra Stenløse for at køre over for rødt efter, at han tirsdag aften ved 19.45-tiden var årsag til et sammenstød i krydset Frederikssundsvej/Dronning Dagmars Vej i Ølstykke. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.