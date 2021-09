Se billedserie Det er spændende at se, hvordan køerne bliver malket, og Jens Winther (t.h.) er glad for at vise, hvordan en del af fødevareproduktionen foregår. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Køerne fik gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Køerne fik gæster

Egedal - 20. september 2021 kl. 05:17 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Mennesker i alle aldre strømmede søndag til Bredagergård på Bredagervej 13 i Skibby. Her inviterede familien Winther for sjette gang til Åbent Landbrug i samarbejde med Arla, Landbrug og Fødevarer og Agrovi.

På grund af Corona var det denne gang for tilmeldte i to hold op til 1500 mennesker henholdsvis formiddag og eftermiddag, men køerne lod sig ikke mærke med de mange gæster, da avisen var forbi. De næsten nyfødte kalve sov eller lå fredeligt i halmen i deres bokse, og malkekøerne gumlede ufortrødent på hø eller ensilage, hvilede sig eller gik til malkemaskinen og stod i kø for at blive malket.

Nogle lod sig også villigt klø lidt mellem øjnene og modtog klap fra mennesker på tur gennem det moderne landbrug, Bredagergård er.

Undervejs kunne man blandt andet læse, at en ko spiser 60 kilo foder og drikker cirka 100 liter vand om dagen.

Til gengæld giver den - afhængigt af race - cirka 30 liter mælk om dagen i de 10 måneder om året, hvor den bliver malket, og når den har fået kalv, går den gold i otte uger, som det hedder, når en ko er på barsel.

Jens Winther, der er tredje generation på gården, konstaterede med glæde, at folk er rigtigt glade for at komme ud at se, hvordan et landbrug fungerer, og det er formålet med Åbent Landbrug.

- Vi vil gerne have, at folk får en positiv oplevelse af, at se, hvordan fødevareprodukterne bliver produceret, sagde Jens, der gør meget ud af at fortælle, at vi har fem sanser.

- Man kan se, lugte føle og høre dem, og bagefter når køerne er udtjente, kan man slagte dem og spise dem, sagde Jens, der også gerne vil have gæsterne til at forholde sig til dyrene med alt, hvad det indebærer.

- Det kan være en stor oplevelse for mange børn at se en ko skide for eksempel, sagde han.

Samtidig vil Breagergård gerne vise, at landbrug ikke er et lukket og forbudt land, som man ikke kan få lov at se.

- Det er et arrangement som Åbent Landbrug med til at vise, og vi kan se, at det er populært, når så mange gerne vil ud at se det, sagde han.

Blandt gæsterne var Stenløse-familierne Lene og Henrik Bay med deres tre børn Camille på fem, Casper på to og Ella på syv måneder samt Pia Bøgh-Jensen med datteren Silje på seks år.

- Vi synes, det er fedt. Vi har været her før Corona, hvor det var godt, og Casper elsker traktorer, fortalte Lene.

- Og så gik det op for os, at vi har været mere i Zoologisk Have end på en gård, tilføjede Pia.

- Vi synes, det er sundt for børnene at komme ud at se det og prøve at se en traktor, og de er glade for det, sagde Lene.

Det bekræftede Camille og Silje, der begge syntes, at det var sjovt at sidde på en ATV og se på traktorer og de kunne også godt lide at kigge på kalvene.

- De var så nuttede, fastslog Camille.