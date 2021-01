Køberne har travlt: Salgstiden på villaer i Egedal er i snit blot 70 dage

Salgstiden på boliger ligger rekordlavt i Egedal, viser nye tal fra Boliga.dk.

Ejendomsmæglere landet over kan dårligt følge med efterspørgslen. Ifølge Boligmediet Boliga.dk er den gennemsnitlige salgstid for villaer og sommerhuse den laveste i over 10

Egedal - 30. januar 2021

Den gennemsnitlige salgstid for villaer og sommerhuse var i 2020 den laveste siden 2008 ifølge nye tal fra Boligmediet Boliga.dk.

Og Egedal skiller sig ud sammen med Vallensbæk. I de to kommuner er den gennemsnitlige salgstid på villaer blot 70 dage. Til sammenligning tog det i 2020, hvis man ser på hele landet, gennemsnitligt 149 dage at sælge en villa.

To lokale ejendomsmæglere bekræfter over for Lokalavisen, at det er et meget godt tidspunkt at sælge på, da udbuddet er lavt og køberne er mange.

"I december tog det mig i gennemsnit 54 dage at sælge villaer og rækkehuse. Udbuddet er lige nu vanvittigt lavt. Det er styrtdykket, siden vi fik corona-epidemien, og vi har nærmest ikke noget til salg," siger indehaveren af Lokalbolig i Stenløse, Lauge Schønemann Olsen.

Han har ejet forretningen i Stenløse i de sidste tre år og har været ejendomsmægler i syv år, og han ser bl.a. et større pres fra københavnere, der gerne vil ud at bo i Egedal.

"Måske har man følt sig indespærret i sin lejlighed under corona-krisen, og så vil man bare ud for at få hus og have. Her i Egedal er der stadig et prisniveau, hvor folk kan være med. Dertil kommer, at rigtig mange flytter rundt internt i kommunen, fordi der er så mange boligtyper," siger han.

"Mange troede, at corona ville have den stik modsatte effekt, nemlig at folk ville blive tilbageholdende med at bruge penge. Men det eneste punkt, hvor man kan se, at corona har eksisteret, er, at det gennemsnitlige afslag i procent steg fra marts til maj. I december var det gennemsnitlige afslag på 0,51 procent, så det var nærmest ikke eksisterende. Rigtig mange ejendomme bliver solgt til prisen eller over," siger Lauge Schønemann Olsen.

Sælgerne i busken Også salgschef Mike Corbin fra Home i Smørum genkender billedet af et marked, hvor køberne står i kø efter boliger.

"Da Danmark lukkede ned, forudså boligøkonomerne, at boligmarkedet ville falde med 8-10 pct. på landsplan. Personligt var jeg ikke så nervøs, og det viste sig da også, at der faktisk kom godt gang i markedet efter at vi i de to første måneder trådte lidt vande," siger Mike Corbin.

Han taler om en situation, hvor udbuddet af boliger er faldet drastisk, samtidig med at efterspørgslen er steget vildt.

Ifølge Mike Corbin er der sket en halvering af boliger udbudt til salg i Smørum.

"I postnummer Smørum er der normalt 100 ejendomme til salg. I dag er det tal 46, hvoraf der kun er 14-15 villaer. Så der er et meget lavt udbud og ekstrem høj efterspørgsel. Når der en sjælden gang kommer en sag på nettet, er der virkelig kamp om den," siger han.

Mike Corbin oplever sælgerne som tilbageholdende, eftersom de frygter, at de ikke vil kunne købe nyt i samme tempo, som de sælger.

"Den helt store udfordring er, at sælgerne har svært ved at komme ud af busken, fordi de har erfaret, hvor svært det kan være at finde noget nyt. De ved, at deres egen bolig ryger hurtigt, men man skal stadig sælge, før man kan købe, så der kommer en ond cirkel, hvor man ikke tør sætte til salg," siger Mike Corbin.