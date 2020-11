Køb lædervare og plant et træ

Lædervirksomheden dbramante1928 med hovedsæde i Ølstykke vil gøre sit for at redde klimaet i denne uge op til Black Friday.

»I forlængelse af vores kamp for klima, biodiversitet og vores planet, har vi valgt at dette års Black Friday skal være anderledes.«, fastslår virksomheden, der åbnede en CO2-neutral fabrik i Indien i marts i år.

Mandag startede virksomheden sin »Green Week«. I stedet for at sætte priserne ned, forbliver priserne de samme som året rundt. Til gengæld planter drbramante1928 et træ, for hvert produkt, der købes på webshoppen i denne uge.