FOF indleder sæsonen med »Årets knipledag«

Knipling, nye kor og hold i Smørum

Egedal: Lørdag den 29. august klokken 10-14 indleder FOF Egedal sæsonen med »Årets knipledag«, som arrangeres i samarbejde med foreningen »Knipling i Danmark«.

»Kursister på knipleholdet og underviser Kirsten Skov udstiller deres kniplinger, hvor både traditionelle og moderne kniplinger bliver vist frem. Kniplekunsten demonstreres ved kniplebrætterne og kniplerne fortæller meget gerne om deres hobby.«, oplyser FOF om knipledagen, hvor både børn og voksne er velkomne og også får mulighed for at prøve at kniple under kyndig vejledning ved øvekniplebrætterne.

Sammen med de øvrige aftenskoler i kommunen har FOF udsendt sit program med fællesprogrammet.

Jan Poulsen fra FOF Egedal oplyser, at med en enkelt undtagelse, så er alle fordrag og ture helt nye, og der er også nyheder i undervisningsdelen.

- For eksempel tre nye kor, Gotved, Body-sds, Alexanderteknik, nye yogaformer, flere begynderhold i sprog og så videre, fortæller den relativt nye FOF-leder, der også satser på hold i Smørum i den nye sæson.

- Fysisk er der for lang afstand fra Smørum til Stenløse og Ølstykke, siger han, så derfor får Smørum-borgerne mulighed for at gå til noget lokalt i Smørum Kulturhus og Idrætscenter, og der vil også være foredrag i både Ølstykke, Stenløse og Smørum, ligesom FOF har et samarbejde med FOF Frederikssund om at udbyde foredrag hos begge.

I løbet af sæsonen vil der således være mulighed for at høre foredrag med blandt andre Anders Agger og Mikkel Beha, ligesom der bliver mulighed for at få gode råd af Torben Frank Andersen om rygsmerter og hovedpine, astma og allergi samt gigt og inflammation.

Heidi Marie Schønberg vil tale om, hvordan det påvirker helbreddet at være sur og komme med input om tilfældigheder, pleasere og energityve.

Hele programmet kan ses på www.fof.dk/egedal.