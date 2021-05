Knald på: Behov for flere pladser til småbørn

Det var på forhånd planlagt, at Tryllefløjten i Ølstykke skulle genåbnes. Men en overraskende stor stigning i antallet af småbørn øger nu behovet for institutionspladser flere steder i kommunen.

Tempoet for både antallet af fødsler og tilflytning til Egedal Kommune fortsætter med at overraske. En Covid-19-effekt mener udvalgsformand

I kølvandet på besættelsesårene kunne det konstateres, at mørklægning og trangere kår havde fået flere til at dyrke lagengymnastik.

Og selv om det samlede fødselstal i 2020 faldt, ser det nu ud til, at Corona-nedlukningen kan have haft samme effekt.

Således viser tal fra Danmarks Statistik, at der i første kvartal 2021 er født 3,4 procent flere børn end året før.

Et af de steder, hvor dét kan mærkes er i Egedal Kommune.

Som Lokalavisen Egedal tidligere har omtalt, er der her sket en så markant stigning i børnetallet, at der er behov for massive investeringer på børneområdet. Investeringer, som ifølge Rikke Mortensen (R), formand for familieudvalget, ligger ud over, hvad der der planlagt i en 10-årige investeringsplan.

"Der er også en anden Covid-19-effekt; vi har kunnet se børnefamilierne søge væk fra storbyerne, og der er mange, der har valgt at flytte til Egedal. Det er tal, vi hele tiden kigger ind i for at kunne lave en ordentlig planlægning, men det her må vi sige er kommet bag på os og administrationen," konstaterer hun overfor Lokalavisen:

Onsdag præsenteres kommunens økonomiudvalg for flere forslag til både nye institutioner, genetablering af lukkede institutioner og fremrykkede investeringer.

"Familieudvalget er i løbende dialog med forældre og medarbejdere om kapacitetstilpasning. Der kommer sag op igen til efteråret med løsninger på den lidt længere bane, men jeg tror ikke, vi kommer uden om, at der skal etableres en ny, stor institution i Smørum, fordi vi har en så massiv udvikling," siger Rikke Mortensen.

Modulbyggeri Her er der desuden lagt op til at investere i modulbyggeri, der kan rumme tre daginstitutionsgrupper ved Regnbuen i Smørum ligesom man påtænker at anvende Gæstehuset ved Gammeldamsgaard renoveres til 1,5 vuggestuegruppe fra den 1. juni i tilknytning til Børnehuset Solsikken.

I Ølstykke indgår det i budgettet for indeværende år, at der frigives midler til genetablering af institutionen Tryllefløjten.

"Vi får også behov for at fremrykke investeringen i et nyt børnehus i Ølstykke," fortæller Rikke Mortensen og peger på, at der også i Ganløse og Slagslunde er behov for flere pladser:

"Der er et markant behov begge steder. Lige nu er behovet størst i Slagslunde, hvor man så heldigvis relativt let kan omdanne den oprindelige børnehave Bavnehøj, der i en periode har været anvendt som flygtningeboliger, til børnehus. Men vi kan også være nødt til, at vi i løbet af efteråret skal finde en løsning i Ganløse," siger Rikke Mortensen.

Samtidig understreger hun, at det ikke kun er institutionsområdet - og senere skolerne - der bliver berørt af den uventet høje stigning i antallet af småbørn:

"Vi har kunnet høre vores sundhedsplejersker tale om det, og vi skal være opmærksomme på, at det jo også er nogle af de afledet konsekvenser, der skal tænkes ind. Det kan være i form af sundhedsplejersker PPR og andre støttefunktioner."