Klub i nye lokaler

Efter to et halvt års proces kunne Ganløse Fritids- og Ungdomsklub mandag modtage medlemmerne i sine nye omgivelser på Ganløse Skole. Mandag formiddag var personalet stadig i gang med at få de sidste detaljer på plads, og der mangler stadig nogle ting, før klubben kan siges at være helt færdig, men klubleder Marianne Blesky lagde ikke skjul på, at det er en kæmpelettelse endelig at være nået så langt.