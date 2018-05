Ledøje-Smørum Tennisklub håber, at medlemmerne snart vil kunne spille tennis under tag hele året rundt. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Klub er klar med ny tennishal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klub er klar med ny tennishal

Egedal - 29. maj 2018 kl. 05:25 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det står til Ledøje-Smørum Tennisklub, så får Egedal Kommune en ny tennishal til indendørs tennis inden året er omme. Det skriver Frederiksborg Amts avis.

I en pressemeddelelse præsenterer klubben et projekt som klubben og Egedal Idræts Fællesskab, EIF, har arbejdet på længe, og nu er projektet klar til at blive sat på skinner.

»Den nye hal i Smørum er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Tennis Forbund, G.V.L Entreprise A/S og Play Maker, hvor formålet er at udbyde og bygge bedre og flere faciliteter til tennissporten på landsplan. Det blev startet i foråret 2017 og er et program, der med hjælp fra Dansk Tennis Forbund skal identificere områder i Danmark, hvor der er underskud af indendørsbaner, bygge dem og herefter leje dem ud.«, skriver klubben.

Tennishallen i Smørum er det første konkrete projekt, og klubben ser frem til en hal med tre tennisbaner og to squashbaner på markedets bedste indendørs tennisgulv.

- Det bliver den største positive ændring i Ledøje-Smørum Tennisklubs historie, hvis kommunen bakker op om projektet. Vi har investoren, der vil opføre hallen og udleje den. Det bliver tennisbaner i verdensklasse, fortæller klubbens projektleder Jens Andersen.

Planen er at bygge en tennishal på 63 gange 36 gange ni meter. Ifølge Jens Andersen forventes prisen at ligge i størrelsesordenen 12-15 millioner, som investorerne skal betale, men projektet kræver, at kommunen skal stille en grund til rådighed.

- Vi skal have kommunen til at finde et område, hvor de synes, den kan ligge, siger projektlederen fra klubben. Den har selv peget på det grønne område i forlængelse af tennisbanerne, der i dag bliver brugt af ungdomsskolen og fritidsklubben samt til skaterbane.

- Skaterbanen vil vi flytte op på et andet område, siger Jens Andersen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 29. maj.