Værebro Å flyder gennem flere kommuner, så Egedal Kommune kan ikke løse problemet med oversvømmelser alene. Foto: Region Hovedstaden

Klimatiltag på tværs af kommuner og region

Egedal - 14. oktober 2021 kl. 05:46 Kontakt redaktionen

Torsdag den 14. oktober mødes forskere og politikere fra flere kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte klimatilpasning på tværs. Dialogseminaret er arrangeret af Region Hovedstaden i samarbejde med Brøndby og Egedal Kommuner, og det foregår i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion klokken.

"Der er snart kommunalvalg og klimaet står højt på dagsordenen. Vi står på en brændende platform, hvor både stormflod og voldsomme regnskyl må forventes at komme en del oftere i fremtiden. Det har fået kommuner over hele landet til at sætte en lang række klimatilpasningsprojekter i søen. Men forskere peger på forhindringer, der gør, at der er lang vej endnu, før borgerne i kystnære og lavtliggende områder kan føle sig sikre. Derfor er Region Hovedstaden gået sammen med en række kommuner i projektet "Klimatilpasning på tværs".", oplyer en pressemeddelelse.

"På dialogseminaret vil politikere fortælle om, hvad de har tænkt sig at gøre ved deres vandområder og kyster, så de kan modstå udfordringer med skybrud og stigende havvandsstand. Samtidig vil forskere præsentere projektets resultater indenfor finansieringsmodeller, borgerinddragelse og meget andet.", fortsætter den.

Formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden Kim Rockhill (S) er glad for, at regionen har taget initiativet. og at en række kommuner har taget godt imod det.

- Det er nemlig afgørende, at vi skaber klimatilpasning i fællesskab. Vandet flyder videre til nabokommunen ved skybrud og voldsomme regnskyl ligesom kystsikring vedrører mange kommuner. Projektet har givet os nogle konkrete resultater, som vi kan bruge til at komme videre, siger han i pressemeddelelsen.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune Bo Vesth (V) hilser det også velkomment.

- For mig er det tydeligt, at hvis vi skal komme videre med klimasikring omkring Værebro Å,, skal der lovændring til, så det bliver nemmere for kommunerne at lave tværgående løsninger. Åen flyder gennem flere kommuner, så Egedal kan ikke løse det alene. Derfor har jeg også taget initiativ til at samle udvalgsformændene fra kommunerne rundt om Værebro Å i et samarbejde, siger han i pressemeddelelsen.