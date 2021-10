Se billedserie Matilde Bondo Dydensborg havde en fantastisk og overvældende oplevelse på ?Youth for Climate Driving Ambition?, men hun føler ikke, at de unge blev hørt så meget, som hun havde drømt om. Foto: Privat

Klimakonference blev ikke det Matilde havde håbet

Egedal - 11. oktober 2021 kl. 05:04 Af Af Annemette Ross Jensen

"Youth4Climate Driving Ambition" under FN-konferencen Pre-Cop 26 i Milano i Italien blev ikke det, Matilde Bondo Dydensborg havde håbet.

Sammen med 400 andre unge fra nærmest hele verden var den 17-årige gymnasielev fra Egedal Gymnasium & HF udtaget til at give sit besyv med om klimakrisen på konferencen, der er en forløber for FN's Cop 26 klimakonference i Glasgow til november.

- Det var en helt fantastisk oplevelse, meget overvældende og meget lærerigt, siger Matilde Bondo Dydensborg. Konferencen varede fra den 27. til den 30. september, og Matilde sad i gruppen Climate Conscious Society, der skulle beskæftige sig med at oplyse befolkninger og lære dem om betydningen af menneskeskabte klimaforandringer.

- Det var enormt spændende, men i processen var der virkelig mangler på strukturen. Vi blev sat ind i et rum, hvor vi fik lov at arbejde med erklæringen, men der var ikke nogen ordstyrer, og vi fik relativt kort tid i forhold til, at det skulle forelægges for ministre ved Cop 26, fortæller Matilde. Hun fortæller, at de unge i gruppen selv forsøgte at styre debatten med begrænset taletid til hver enkelt, men alligevel var det svært at nå at høre alle og lave erklæringen indenfor den begrænsede tidsramme.

- Med 25 unge i et rum, som er superpassionerede, så er det svært at få alle til at komme til orde og sikre at alle får sat et aftryk, forklarer Matilde. Så hun synes, at oplevelsen af at lade de unge komme til orde blev mere symbolsk end reel, og det blev ikke bedre, da de unge skulle præsentere deres erklæringer for ministrene.

Svarede ikke rigtigt - Ministrene kom og kunne svare på spørgsmål, men når vi spurgte om noget, fik vi ikke rigtigt svar. og det blev meget mere ministrene, der forklarede, hvad de havde gjort for deres lande, siger hun.

Hun bemærker dog, at det var første gang, der blev holdt "Youth4Climate Driving Ambition" , og selv om hun har hørt fra andre, der har deltaget i en Cop før, at det også der har været svært at komme reelt til orde, så håber hun, at arrangørerne tager ved lære af den første.

- Jeg håber, at de ved fremtidige events vil tage vores evaluering med for at inddrage unge i beslutningerne, for et er at lytte til unge mennesker, noget andet er at handle på det, de beder om, konstaterer Matilde.

- Jeg har fået øjnene op for, at der er rigtigt meget mere, der skal gøres, og der er lang vej endnu, men jeg er sikker på, at intentionen har været helt fantastisk, siger hun.

Avisen har sendt en engelsk oversættelse af Matildes kritik på mail til Connect4Climate, der har støttet kampagnen og aktiviteterne omkring Youth4Climate. Derfra er der kommet svar tilbage om, at mailen er videresendt til arrangøren af Youth4Climate.

Det er The Italian Ministry for Ecological Transition (Det italienske ministerium for overgang til økologi). Ifølge svaret fra Connect4Climate er ministeriet ansvarlig for håndteringen af medier og frigivelse af officielle erklæringer om begivenheden, men ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

En del af en bevægelse Mødet med andre unge fra lande med samfundsstrukturer, der er langt fra de danske, har også givet Matilde et indblik i, at det, der kan implementeres i det velfungerende danske skolesystem ikke kan overføres til andre lande, hvor skolevæsenet ikke er så udviklet.

- Vi skal arbejde nationalt og på EU-plan, mener Matilde, der synes, at de vestlige lande har et kæmpeansvar for det.

Så Matilde håber, at verdens unge på fremtidige konferencer får en bedre oplevelse af at blive hørt.

- Vi kan skabe pres og håbe på, at der bliver handlet på det, men reelt kan vi kun skabe et pres, siger hun.

Men hun synes, det var fantastisk at møde andre unge, med den samme passion for at gøre noget ved den globale opvarmning og klimaforandringerne, men også de samme frustrationer over, at det går for langsomt.

- Det er det med at brænde for en sag og føle, at man er en del af en bevægelse, siger Matilde, og det følte de unge i hvert fald, da den kendte svenske klimaaktivist Greta Thunberg holdt tale og blandt andet sørgede for følgende ordveksling:

Greta: What do we want? (Hvad vil vi have?, red.)

Tilhørerne: Climate justice (klima retfærdighed, red.)

Greta: When do we want it? (Hvornår vil vi have det?, red)

Tilhørerne: Now! (Nu!, red)