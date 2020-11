Se billedserie DN-vicepræsident Sebastian Jonshøj og borgmester Karsten Søndergaard, skrev under på aftalen. Foto: Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Klimakamp mod nye mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klimakamp mod nye mål

Egedal - 04. november 2020 kl. 10:26 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Det var en stolt borgmester Karsten Søndergaard (V), der tirsdag satte sin underskrift på en Klimakommune-Plus aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Han takkede foreningens repræsentant ved begivenheden, vicepræsident Sebastian Jonshøj, for at give kommune det grønne stempel og udråbe kommunen som det nyeste medlem af det eksklusive selskab på nu 11 danske klimapluskommuner.

Egedal indfrier nu to af seks initiativer: »Ansvarlig kommune«, hvor der ikke investeres kommunale kroner i fossile selskaber, og »Global Covenant of Mayors« med fokus på samarbejde om at nå Paris-aftalens klimamål om at holde de gennemsnitlige globale temraturstigninger på godt under to grader.

Men Karsten Søndergaard lovede, at kommunen også vil arbejde mod nye mål.

- Selv om Egedal Kommuner lever op til de to initiativer, mangler vi stadig at opfylde initiativerne energirenoveringer, klimatilpasning, indkøb og økologi. Det kommer vi til at have fokus på at opfylde bedst muligt, sagde han.

I sin tale pegede Sebastian Jonshøj netop på behovet for lokal forankring og opbakning for at nå klimamålene.

- Derfor spiller kommunerne en helt afgørende rolle i realiseringen af Den Grønne Omstilling. Kommunerne bør hver især tage initiativer og gå så langt, som det overhovedet er muligt på lokalt plan, uden samtidig at obstruere eller overse muligheden for oplagte synergier med nationale initiativer og planlægning, sagde han.