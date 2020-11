I årevis har der været talt om Kildedal. Billedet er fra et borgermøde om feriecenteret. Foto: Allan Nørregaard

Klar til nye visioner for Kildedal

Egedal - 28. november 2020 kl. 16:58 Af Annemette Ross Jensen

Egedal Byråd gav onsdag aften grønt lys for at fortsætte processen med at lave en overordnet og en detaljeret helhedsplan for Kildedal Nord, som byrådet besluttede at gøre i 2018.

- Vi har lidt travlt med at få lavet en rammeplan for Kildedal Nord. Ellers kan vi ikke opfylde det, vi sagde i 2018, forklarede formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S).

Han pegede på, at planen omfatter to nordlige områder: Nord, som kommunen ejer og det han kaldte Nordnord, som kommunen ikke ejer. Han bemærkede også, at der i byrådet er enighed om at lave en ny afgrænsning op mod Knardrup for at tilbageføre en del af Hjortespringkilen, som blev taget med i de daværende planer for et ferieområde, til det åbne land.

Helhedsplanen behøver dog ikke at være klar, inden denne byrådsperiode udløber, men kan gå over i 2022.

- Så kører vi videre, som om intet er sket over i den næste planperiode, sagde planudvalgsformanden.

Af bilaget fremgår, at hverken arresthus eller et nationalt DBU træningscenter er aktuelle muligheder længere.