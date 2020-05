Til det første fysiske byrådsmøde sad byrådsmedlemmerne spredt ved hver deres bord, og der var 13 tilmeldte tilhørere - inklusive to fra pressen - til mødet, som også blev livestreamet. Foto: Annemette Jensen

Klar til at åbne for kulturlivet

28. maj 2020
Af Annemette Ross Jensen

Fra mandag den 8. juni kan Egedal Kommunes indendørs kultur- og fritidsfaciliteter genåbne i takt med, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer offentliggøres og der etableres foranstaltninger, så de kan overholdes.

Det besluttede Egedal Byråd på sit møde onsdag aften i en tillægsdagsorden, som Kultur- og Erhvervsudvalget havde behandlet på et ekstraordinært møde onsdag morgen.

Her bemyndigede byrådet administrationen til at genåbne både de indendørs kutlur- og fritidsfaciliteter, museumsområdet og lokalarkiverne, musik- og kulturskolerne, sommerferieaktiviteter for børn og unge, aftenskolerne og spejderhytterne, og hvis folketinget fremrykker genåbningen af svømmefaciliteterne til fase 3 i stedet for som tidligere udmeldt fase 4, så er administrationen også bemyndiget til at tage sig af det.

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) konstaterede, at det går så stærkt for tiden, at genåbning af kulturhuse ikke var nævnt i de første bekendtgørelser tirsdag over middag, men et par timer senere lå de der, så udvalget også kunne have dem med på deres møde. Og selv om det - som Bendt Tranekjær Rasmussen (LA) jokede med under et tidligere punkt - kan synes som små sager, så er det efter hendes mening vigtigt, at politikerne er med.

- Det her med at genåbne er også noget, vi skal stå på mål for politisk, sagde formanden, der med glæde havde konstateret, at der allerede er godt gang i fodboldtræningen på de nyoptegnede baner, og også havde hørt fra bibliotekerne, at folk er glade for at kunne komme der igen.

- Husk at den 18. juni er sidste dag, hvor man kan aflevere uden at få bøde. I kan også vente til den 19., for så får vi penge i kassen, og det har vi så meget brug for, sagde hun.