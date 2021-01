Klar til anden vaccine lørdag

Lørdag skal de beboere og ansatte i Egedals plejecentre, demensenheder og døgnpladser, der blev vaccineret mod Covid-19 den 7. januar, have deres andet stik. Britt Rosendahl, der er leder af kommunens Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed & Træning, oplyser, at planen er, at alle de 353, der blev vaccineret første gang, også skal vaccineres igen.