Klar til Landsbyløbet

Egedal - 14. maj 2018 kl. 17:00 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SØAM inviterer hele familien til motionsløb i Ledøje-Smørum lørdag 2. juni, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Løbet har eksisteret i en længere årrække, men efter en pause på et par år, tog SØAM initiativ til at genoplive det, og holder det i år for tredje år i træk.

- Vi har i SØAM været i gang med planlægningen siden oktober, og det er et kæmpestort arbejde og rigtig mange frivillige i vores forening har trukket et stort læs for at få alt tilrettelagt. På selve dagen er vi omkring 80 frivillige, som stiller op og afvikler motionsløbet og aktiviteterne i det tilhørende eventområde, fortæller SØAM's formand Helle Bidstrup i en pressemeddelelse.

Landsbyløbet har fire distancer. Der er et børneløb på 3,2 kilometer for børn op til 12 år til 50 kroner. Det starter klokken 13.30 og løbes på de store stier i Smørum, så børnene trygt kan gennemføre løbet uden at komme i nærheden af trafikerede veje.

Interesserede kan læse mere og tilmelde sig på www.landsbylobet.dk.

