- I den her virkelig, virkelig mærkelige tid, er vi nødt til at gøre opmærksom på, at præsterne er der stadig og gerne vil være der med evangeliet i det her lukkede land, siger Eskil Dickmeiss. Foto: Kenn Thomsen

Kirker er åbne via hjemmeside

»Hold øje med Stenløse-Veksø sognes hjemmeside. Her vil du i den kommende tid kunne finde andagter, bibelhistorie for børn og links til forskelligt.«, skriver Stenløse-Veksø Kirker i et nyhedsbrev. Provst Eskil Dickmeiss oplyser, at det er et forsøg på at tilbyde kirke under anderledes vilkår.