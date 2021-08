Kildedal var det helt store samtaleemne, da byrådet onsdag aften sendte kommuneplanforslaget i høring. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Kildedal gav debat om ny kommuneplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kildedal gav debat om ny kommuneplan

Egedal - 27. august 2021 kl. 05:20 Kontakt redaktionen

Af Annemette Ross Jensen

Selv om Kommuneplan 2021 er på over 900 sider, så var det en lille passus, der fyldte meget, da byrådet onsdag aften sendte forslaget i høring hos borgerne.

Jens Skov (SF) stillede nemlig et ændringsforslag om at skrive byrådets beslutning om, at den nordlige del af Kildedal skal være åbent land, ind i kommuneplanen, og det gav anledning til en længere debat.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) lagde dog ud med, at fortælle, at kommuneplanen har været undervejs i fire år med udarbejdelse af Planstrategi og en masse temamøder, hvor borgerne også har kunnet komme med input.

- Jeg har ikke tidligere oplevet så stor interesse for det, sagde Ib Sørensen, der ser frem til, at borgerne nu kan studere temaerne og det, der interesserer netop dem, i det digitale kommuneplanforslag, som små instruktionsvideoer vil vejlede i brugen af.

- På Planudvalgets og byrådets vegne skal jeg anbefale, at borgerne nu får chancen for at komme med deres mening. Spændende er det, sagde han.

Men Jens Skov syntes, det var ærgerligt, at Kildedal Nord er udlagt til boligformål i kommuneplanen, selv om byrådet sidste år besluttede noget andet. Derfor foreslog han at få indskrevet byrådets beslutning om, at det skal være åbent land.

- Så vi kan få fjernet misforståelser hos dem, der ejer Kildedal Nord og gerne vil bygge boligområder, sagde han.

Niels Lindhardt Johansen (LNE) pegede på, at Kommuneplanforslaget mangler en passus om, at forslaget ikke er politisk besluttet.

- Det har ikke været drøftet politisk inden, at vi sender det ud, fastslog Niels Lindhardt Johansen, der også påpegede en række fejl og mangler i kommuneplanforslaget.

Rikke Mortensen (R) mindedes, at hun som ny politiker havde været til et vælgermøde i Veksø 2009, hvor Kildedal var på dagsorden.

- 12 år senere er der ikke sket en dyt, og der er behov for en afgrænsning, så jeg bakker op om SF's forslag, sagde hun.

Ole Hovøre (V) påpegede, at byrådet kun skulle beslutte at sende forslaget i høring, og først beslutte kommuneplanen om fire måneder, når det har været i høring.

- Det bliver rigtigt godt, og der bliver rigtigt mange involverede, sagde han.

Løsgænger Helle Nielsen bakkede op om SF's forslag, men hun syntes, at der er så meget i kommuneplanen, som byrådet ikke har drøftet, at hun slet ikke ville være med til at sende kommuneplanforslaget i høring.Det undrede Ib Sørensen, der synes, den har været drøftet i mange sammenhænge. Så selv om der kan være politiske uenigheder, synes han nu, at det er borgernes tur.

- Det er en fantastisk god plan. Lad os nu få den ud i høring, sagde han.

Men Ulrik John Nielsen (LNE) bemærkede, at det vil gøre borgerne urolige, hvis Kildedal Nord er udlagt til boliger.

- Så får vi en masse høringssvar på noget, som vi ved, at det vil vi ikke, sagde han og Jens Skov syntes også, at byrådet manglede at sætte en streg.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) ærgrede sig over, at nogle gav udtryk for, at kommuneplanforslaget ikke har været tilstrækkeligt behandlet efter alle de drøftelser på temamøder og i fagudvalg.

- At sige at noget er faktuelt forkert, det er så urimeligt, sagde han, og påpegede, at byrådet har planer om en visionskonkurrence for Kildedal Nord.

- Så er det svært at sætte en grænse, sagde han, og det var Ib Sørensen enig i.

Til sidst var grænsen dog nået, da Bettina Zarp (LNE) spurgte, om der kunne være mulighed for en tissepause, og så skred byrådet til afstemning.

Seks (SF, LNE, R og Helle Nielsen) stemte for, mens resten (14) stemte imod.

Derefter blev kommuneplanforslaget sendt i høring med 19 stemmer, mens Helle Nielsen stemte imod. Hamad Mahmoud (S) var fraværende.

Kommuneplanforslaget er i høring fra den 27. august til den 24. oktober.

Der er borgermøde om kommuneplanforslaget på Egedal Rådhus den 21.september klokken 18-20.30. Interesserede kan tilmelde sig via kommunens hjemmeside.