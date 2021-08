Signe Wenneberg vil give gode råd til et vildere liv den 11. september.

Send til din ven. X Artiklen: Kendis er med til at fejre biodiversiteten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendis er med til at fejre biodiversiteten

Egedal - 12. august 2021 kl. 14:29 Kontakt redaktionen

Lørdag den 11. september klokken 11-15 fejrer Egedal Kommunen biodiversiteten på Ølstykkel Bibliotek.

Programmet er stadig under udarbejdelse, men allerede nu oplyser kommune, at dagen byder på et besøg af den kendte klimaaktivist Signe Wenneberg. Hun vil fortælle om, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil gøre sin omverden lidt vildere:

- Jeg glæder mig vildt til at være med til biodiversitetsdagen i Egedal Kommune, fordi jeg elsker at komme ud og tale med andre om, hvordan vi gør en forskel. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget og sammen kan vores tiltag gøre en større forskel, så det breder sig som ringe i vandet, siger Signe Wenneberg i en pressemeddelelse.

- Jeg tror ikke på en fuldkommen (og uoverskuelig) livsstilsændring, der skal gennemføres over en weekend. Men på stille og roligt at tilegne sig viden og finde ud af, hvor man kan gøre en forskel. Langsomt vil man opdage, at en lidt mere bæredygtig livsstil er smuk, skøn og tilfredsstillende og at det føles godt, at være med til at gøre en forskel i verden: Både i forhold til de kommende generationer og i forhold til jorden, vandet og alt levende - som er her mange år efter, at vi ikke selv er her mere. Vi behøver ikke gøre alt på en gang, fortsætter Signe Wenneberg, der også er journalist og kulturformidler.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) oplyser, at kommunen gerne vil inspirere alle med nye vilde ideer og fejre den fælles indsats, der hidtil er gjort for at gøre Egedal til et vildere sted.

- Vi er i gang og vi skal holde gryden i kog, og det, tror jeg, vi gør bedst ved at skabe et fællesskab, hvor vi kan inspirere hinanden og få fornemmelsen af, at vi er mange, der gør noget. Det er motiverende, siger formanden, der oplyser, at kommunen på dagen vil introducere et nyt projekt: biodiversitets-ambassadørerne. Det er et fællesskab hvor medlemmerne klædes på til at gøre mere og inspirere flere.

- Det glæder jeg mig meget til, siger Bo Vesth.