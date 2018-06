Se billedserie Der er god kemi på revyholdet. Her ses forrest fra venstre Elise Ruusunen, Michel Casteholt og Liselotte Krogager og bag ved Camille Rommedahl og Martin Knudsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kemien i top på årets revyhold

Egedal - 09. juni 2018 kl. 05:30 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kemien er i top, når dette års revyhold mødes til prøver på Ganløse Revyen, der har premiere på Ganløse Kro søndag den 17. juni.

- Vi har helt banalt gang i en festlig, folkelig og fornøjelig revy. Her på Ganløse Kro er det virkelig vigtigt, at man går herfra og har haft en god aften, siger instruktør Michel Castenholt. Han var også instruktør på revyen i årene 2011-2014, og nyder at være tilbage.

- Det er skidehyggeligt. Man kommer ind og føler sig hjemme med det samme, og de to nye ejere holde den gamle stemning ved lige, siger Michel til Frederiksborg Amts Avis.

På scenen har han Camille Rommedahl, Liselotte Krogager og Martin Knudsen, og hvor de to sidstnævnte tidligere har optrådt på Ganløse Kro, så er Camille ny, men ikke i revysammenhæng.

- Sidste år lavede jeg revy i Rottefælden på Michels anbefaling, fortæller Camille, der også har gjort det i store musicals på Det Ny Teater, hvor hun blandt andet har spillet hovedroller i »Anything goes« og »Skønheden og Udyret« og været med i »Singin' in the rain« samt »Jekyll og Hyde«. Og hun er godt tilfreds med, at hun har sagt ja til opgaven.

- Jeg synes, her er meget, meget hyggeligt, og vi griner rigtigt meget i kraft af de gode tekster, men også kemien. Michel har tænkt over, hvem han vil have, og det er vigtigt, at vi går godt i hak, så der kommer liv i teksterne helt ud til publikum. Når man er så lille et hold, så er det virkelig vigtigt, mener hun.

