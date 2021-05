Se billedserie I weekenden blev dette målnet klippet i stykker. Fotos: Peter Ravn Larsen

Kedelig tendens fortsætter: Idrætsanlæg igen udsat for hærværk

I efteråret blev der sat ild til affaldscontainere og toiletter ved Ølstykke Idrætsanlæg. Nu har ukendte gerningsmænd klippet målnet i stykker og sat ild til den nye kunstgræsbane

04. maj 2021

"Det her er drengestreger i den alvorlige ende. Det er virkelig noget forbandet svineri."

Peter Ravn Larsen, daglig leder i Ølstykke Idrætsanlæg, er frustreret over nye hærværks-episoder, som er begået på det lokale anlæg.

I løbet af weekenden har ukendte gerningsmænd været på spil på den nyanlagte kunstgræsbane, hvor et målnet er klippet i stykker, ligesom man har efterladt brand-mærker på græstæppet.

"Banen er helt ny, så det er rigtig ærgerligt for alle vores brugere," siger Peter Ravn Larsen, der oplyser at episoden kommer i forlængelse af et indbrud for fjorten dage siden, hvor en salgsbod på Ølstykke Stadion fik uønsket besøg.

"Der blev stjålet sodavand og chokolade fra boden, og så forsøgte gerningsmændene at skaffe sig adgang til stadion-toiletterne. Samtidig blev et "handicap-tryk" i svømmehallen sparket ned. Heldigvis havde vi nogle gode overvågningsbilleder, så via vores SSP-konsulent fandt vi frem til gerningsmanden," siger Peter Ravn Larsen til Lokalavisen.

Det er langtfra første gang, at Ølstykke Idrætsanlæg bliver udsat for hærværk. I oktober/november sidste år var man hårdt plaget af flere episoder.

Hærværk for 40.000 kr. "I en periode i efteråret var det nærmest dagligt, at der blev begået hærværk herude. Der blev sat ild til toilettet i ØFC's klub og til affaldscontainere. Skaderne blev udbedret, og det løb op i 40.000 kroner. Det var i den periode, at vores beredskab og politi tog en snak med nogle unge, der hang ud på Toftehøjskolen. Pludselig stoppede de her hærværks-episoder, men nu er det altså begyndt igen," siger Peter Ravn Larsen, der opfordrer til dialog med byens unge mennesker.

"Både politiet og vores SSP-konsulenter er inde i sagen, men forhåbentlig kan skolerne tage emnet op i nogle af klasserne for at gøre opmærksom på problemet. Jeg tror på, at dialog er vejen frem," siger Peter Ravn Larsen og fortsætter:

"Jeg har været daglig leder herude i fjorten år. De første tolv år har der aldrig været hærværk, men de sidste to år har været voldsomt."