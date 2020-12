Artiklen: Sigtet for at bringe andre i fare: Kastede fyrværkeri mod kvinder

Fem unge blev mandag aften sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.

Det skete, efter Nordsjællands Politi ifølge døgnrapporten klokken 19:40 modtog en anmeldelse om, at nogle unge mennesker kastede med fyrværkeri fra biler efter to unge piger på Flodvej bag Smørumcentret.

Her blev fem unge mennesker, en 17-årig mand fra Ishøj, en 18-årig mand fra Smørum, en 16-årig kvinde fra Glostrup, en 15-årig mand fra Måløv og en 19-årig mand fra Smørum, sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed, fremgår det af døgnrapporten.