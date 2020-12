Kanonkuglepris udskydes også

Af Annemette Ross Jensen Veksø Skoles nytårskur i januar er aflyst, og det betyder, at uddelingen af Kanonkugleprisen, der plejer at foregå ved den lejlighed, heller ikke bliver til noget i 2021. Den bliver først uddelt igen i 2022.

Formanden for Veksø Skoles Venner Dennis Roland Pedersen oplyser, at foreningen har lagt det ud til forældrerådene, hvad der skulle ske med prisen i 2021, når nytårskuren var aflyst.

- Der var flertal for, at vi skyder Kanonkugleprisen til 2022, og så laver den næste uddeling for en to-årig periode, og så håber vi, at der bliver en nytårskur i 2022, siger han.