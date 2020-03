Kandis-koncert rykket til august

- Vi har i går aftes (tirsdag, red.) besluttet, at vi ikke holder Kandisfesten på fredag den 13. marts, men har i stedet lavet en aftale med Kandis om, at de kommer til Ølstykke fredag den 21. august, hvor der så vil blive holdt et brag af en sommerfest. Det er en ærgerlig situation for alle. Det gælder selvfølgelig gæsterne, der har købt billetter, og har glædet sig til arrangementet, men også de frivillige, der har lagt meget tid og mange kræfter i det her event allerede. Men vi står allesammen i en situation, som vi ikke har prøvet før, og vi mener, at vi skal sætte folks helbred og hensynet til samfundet øverst. Men nu ser vi frem til at holde en brag af en sommerfest i august, siger formand for HØJ Håndbold Helle Rasmussen.