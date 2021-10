Se billedserie "Sammenhold giver styrke" er mottoet på stenen i Stenløse Boldklub, hvor Henrik Sass Christensen er kommet i hele sit liv.

Send til din ven. X Artiklen: Kandidaten Henrik Sass Christensen: Vi er nødt til at spille hinanden gode Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kandidaten Henrik Sass Christensen: Vi er nødt til at spille hinanden gode

Lokalavisen vil frem til valget præsentere en række af de kandidater, der har ambitioner om for første gang at komme i byrådet. Denne gang er det Henrik Sass Christensen fra Socialdemokratiet

Egedal - 13. oktober 2021 kl. 08:21 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Vi mødes på fodboldbanen i Stenløse Boldklub. Det frivillige arbejde i sportsforeningerne er et omdrejningspunkt for Henrik Sass Christensen. Han tror på fællesskabet og sammenholdet mellem mennesker, og han vil gerne give kommende generationer samme trygge opvækst, som han selv har fået.

"Jeg kommer fra en familie med fire børn. Vi fik ikke store bøffer hver dag, men vi har haft det godt og trygt i den her kommune. Nogle tror måske, at det er noget, man automatisk får, men sådan er det ikke. Der er nogle mennesker, der har arbejdet for det, som jeg har nydt godt af, og som jeg ønsker, at mine og andres børn også skulle kunne nyde godt af," siger Henrik Sass Christensen.

Han var som ung godt på vej mod en professionel karriere som badmintonspiller, men blev stoppet af en knæskade, der tvang ham til at slippe sin sport.

"Jeg søgte tilbage til rødderne og mine gamle kammerater i foreningslivet omkring fodbolden. Det gik, fordi jeg havde et godt netværk og en god familie, der bakkede mig op," fortæller han.

Han fik ansvar og blev ret hurtigt seniorrepræsentant i Stenløse Boldklubs bestyrelse. I dag er han ansvarlig for, at to af klubbens fodboldhold kommer ud til kampe, at vasketøjet er rent, og at der er kolde øl og sociale arrangementer.

Fællesskabet "Det unikke i et fællesskab handler om at samle folk. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs i den her fodboldklub, og stedet ville ganske enkelt ikke leve uden de frivillige," siger Henrik Sass Christensen.

Han oplever dog, at frivilligheden er under pres, bl.a. fordi flere og flere tager den for givet.

"Man ser forældre aflevere børnene på parkeringspladsen og køre igen. Vi var vant til at klæde om, tage bad og hygge os efter kampen med en sodavand og et æble. Det skabte stærke sociale bånd at deltage i et foreningsliv, og den dimension vil jeg gerne styrke," siger han.

Han er opvokset i en socialdemokratisk familie, og hans forældre var optaget af, at alle mennesker skal have lige muligheder. I november 2020 valgte han at tage en karrieremæssig pause, opsige sin mangeårige lederstilling i Falck og give sig selv et frirum til at gå mere aktivt ind i politik.

"Man skal kunne bo trygt i Egedal kommune fra man bliver født til man går i graven, men vi har for få ungdomsboliger og ældreboliger. Når man flytter fra parcelhuset, fordi man bliver skilt eller ens pårørende går bort, er der ikke nok boliger i den priskategori," siger Henrik Sass Christensen.

Hans egne børn på syv og ni år har også skærpet hans interesse for skoleområdet. Hans ønske er, at der skal være to voksne i klasserne til mellemtrinet samt færre elever i klasserne. Den enkelte skole skal efter hans mening selv kunne bestemme, om en klasse skal være på 20 eller 25 elever - afhængig af sammensætningen af eleverne. Eksempelvis skal en klasse med inklusionselever kunne gå ned på 20 elever, hvis der er behov for det.

Sikkerheden på børnenes skolevej kalder han selv for sin "kæphest". Han er oprørt over, at tung trafik omkring skolerne sætter skolebørnenes sikkerhed på spil.

"Da fjernvarmen begyndte at grave omkring vores skole, kørte man med tunge gravemaskiner og dumpere hver morgen, mens børnene var på vej i skole. Når tung trafik kører et sted, hvor der ikke er optegnet cykelstier, er risikoen for at børn kommer til skade væsentligt forstærket," siger han.

Børn tager chancer Han mener, at trafikken skal lægges på andre tider, samt at fjerndepoter med materialer skal lægges langt fra skoler.

"Børn tænker ikke rationelt. De tager chancer. Jeg har selv et billede på min telefon, hvor en lille dreng kommer cyklende tæt op af en dumpers kæmpestore hjul. Det var ikke et rart syn," siger Henrik Sass Christensen.

Kapaciteten i kommunens sportshaller skal op, mener Henrik Sass Christensen, som selv har været med til at lægge den svære kabale, der skal fordele haltid mellem de forskellige klubber og deres sportsudøvere.

"Foreningerne har i mange år kæmpet for bedre forhold. Vi skal investere mere, for vi er langt bagud," konstaterer han og foreslår bl.a., at kapaciteten i skole og foreninger skal kunne benyttes på tværs, og at der kommer lys på de eksisterende baner, så en udendørs efterårskamp kan spilles, efter at solen er gået ned.

Endelig vil Henrik Sass Christensen have flere og sikre cykelstier mellem byerne og stationerne.

Samarbejde ligger ham meget på sinde.

"Hvis vi ikke har et byråd, der samarbejder, får vi ikke noget bedrevet. Vi skal lave brede løsninger, som alle kan se sig selv i. Min tilgang er, at sammenhold giver styrke, og det tager jeg med mig ind i politik."

Henrik Sass Christensen finder det "dybt ærgerligt", at den politiske debat nogle gange flyder over af galde.

Debat kan komme langt ud "Det er udtryk for folks frustrationer, at debatten nogle gange kan komme så langt ud. Der er jo sager, hvor folks liv bliver ødelagt af politiske beslutninger, og jeg kan godt forstå, at man får lyst til at kalde folk det ene og det andet. Løsningen er bare ikke at true med bål og brand, men at tage en konstruktiv dialog. Det kræver også, at kommunen tager mere ansvar frem for at holde folk hen med snak," siger han.

Han er dog også bekymret for, at borgerne selv er med til at tale kommunen ned.

"Det kan tage mange år at ændre en kommunes ry. Vi har også et ansvar som borgere for ikke at tale vores egen kommune ned under gulvbrædderne. Kommunen er ikke stærkere end den administration og de ansatte, der skal føre politikernes beslutninger ud i livet. Vi er - for at blive i fodboldens verden - nødt til at spille hinanden gode."

BLÅ BOG 40-årige Henrik Sass Christensen stiller op til kommunalvalget for Socialdemokratiet. Han har arbejdet inden for brandslukning og -redning, siden han som 19-årig begyndte i Beredskabsstyrelsen. Han har i de senere år været leder i Falck og i Frederiksberg Brandvæsen, og arbejder nu som viceberedskabsinspektør i Roskilde Brandvæsen. Byen Stenløse har været hans hjemmebase, siden han to år gammel flyttede dertil med sin familie. I dag er han gift og har to børn.