Henrik Haagendrup (nummer to fra venstre) ses her med dele af fibergruppen i Rotary. Foto: Privat

Kamp om fiber kan blive en sand gyser

Egedal - 21. november 2019 kl. 06:29 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om Ganløse får hurtigt fibernet bliver efter alt at dømme afgjort i absolut sidste sekund. Lige nu kæmper Rotary i Egedal en brav kamp for at få Gigabit til at rulle fibernet i ud i Ganløse, som man har indvilget i at gøre i Ølstykke, Stenløse, Slagslunde og Store Rørbæk, hvor borgerne viste tilstrækkelig stor interesse for at komme med på fibervognen

I Ganløse er tilmeldingerne dog ikke på samme måde strømmet ind, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frem til den 1. december kan borgerne tilmelde sig projektet, og det ser ifølge Gigabit ud til at blive en sand gyser frem mod deadline.

- De sidste 14 dage er der kommet 21 nye tilmeldinger, så vi nu er oppe på 76 husstande i alt. Vi skal gerne op på minimum 80, så hvis tilmeldingerne fortsætter med at komme ind i det tempo, så er vi tæt på et punkt, hvor vi kan lægge fiber ud i et begrænset omfang i byen, siger Søren Peder Hansen, projektudvikler i Gigabit.

Nu gælder det I Rotary i Egedal er man glade og stolte over, at kampen for hurtigt fibernet har resulteret i, at flere dele af kommunen inden længe er fri for at sidde og vente, når borgerne vil streame film, sende mails eller spille online.

- Mange steder i kommunen er nettet så ringe, at det for eksempel er muligt at arbejde hjemmefra, og det er et problem, når der er små 2000 virksomheder i kommunen, siger Henrik Haagendrup, der er en del af Rotarys fibergruppe.

- Nu har vi fået godkendt store områder, og nu kæmper vi for Ganløse. Den største udfordring har været at få information ud til borgerne om, at der er et projekt i gang. Frem mod den 1. december har vi en række fiberambassadører, som går fra dør til dør i området og fortæller om projektet, så vi forhåbentligt kan få nok med, siger Henrik Haagendrup.

Kan gå i gang til sommer Såfremt, der kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger, forventer Gigabit at kunne gå i gang med at rulle fiberkabler ud indenfor seks-otte måneder.

- Hvis Ganløse kommer med, kan vi gå i gang til sommer. Vi krydser fingre for, at der kommer nok tilmeldinger, lige som, der gjorde i for eksempel Stenløse og Ølstykke, hvor vi går i gang med at lægge fiber ud i januar, siger Søren Peder Hansen.

Ønsker man at tilmelde sig, kan man gøre det via www.egedalfibernet.dk