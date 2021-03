Hylderne er ved at være fyldt op i Nordic Horse-butikken i Veksø, hvor der er officiel åbningsfest 27. marts. Pressefoto

Jysk dyrefoder-firma åbner butik i Veksø

Lige som afdelingen i Jylland skal den nye Sjællands-afdeling danne rammen om en arbejdsplads for de sjællandske foderkonsulenter.

Butikken sælger ud over Nordic Horse produkter også foder til hunde, katte, høns, fugle m.m.

"Da en af vores dygtige forhandlere på Sjælland, netop har måttet lukke sin butik, har vi valgt at ansætte hende som foderkonsulent i det nye Team Sjælland. Derudover har vi ansat Jesper Bruhns som ansvarlig for den nye butik," fortæller ejer PoulVerner Petersen i en pressemeddelelse.

Butikken i Veksø er i fuld gang med at fylde hylderne og kan allerede nu besøges hverdage kl. 9.30-17 og lørdage kl. 10-14. Desuden holdes officiel åbningsfest lørdag 27. marts kl. 10-16

Produkterne afsættes via et forhandlernet samt via www.nordichorse.dk. jesl