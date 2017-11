Julemarked satte ny rekord

Julemarkedet strakte sig som traditionen byder over både lørdag og søndag, men førstnævnte var klart den dag, hvor flest besøgte markedet, og der altså blev solgt for knap 44.000 kroner.

Sognepræst Mads Weng havde søndag svært ved at give et præcist bud på, hvor mange gæster, der havde været forbi markedet, men for at tegne et billedet af besøgstallet kan det nævnes, at der på markedets første dag blev solgt 500 æbleskiver.