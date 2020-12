Alle julegudstjenester i Egedal Kommune er aflyst, men i det fri ved spejlbassinet på Smørum Kirkegård vil præsten læse juleevangeliet og lyse velsignelsen. Foto: Allan Nørregaard

Julegudstjenester i kirkerne er aflyst: Få julens budskab her

Egedal - 24. december 2020 kl. 01:06 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Julegudstjenesterne i Egedal Kommunes kirker er aflyst efter, at biskopperne på et møde lillejuleaften gik ud med en anbefaling om at aflyse alle gudstjenester til og med den 3. januar. Den opfordring har kirkerne i alle kommunens sogne fulgt.

»Dette gælder både indendørs og udendørs julegudstjenester såvel højmesserne juledag, anden juledag, julesøndag, nytårsdag og søndag d. 3. januar.«, skriver Slagslunde-Ganløse Sogn på sin Facebookside. Både der og på kirkens hjemmeside kan interesserede til gengæld se en julegudstjeneste, der er optaget i Slagslunde Kirke, inden gudstjenesterne blev aflyst, fra juleaftensdag klokken 10. Kirkerne i Slagslunde og Ganløse vil også stadig kime til julefest. Juleaftensdag kimer kirkeklokkerne fra begge kirker fra klokken 16 og fem minutter frem.

Stenløse og Veksø Kirker har også aflyst alle gudstjeneste til og med den 3. januar, men også her er der mulighed for at se en livestreamet gudstjeneste fra Stenløse Kirke juleaftensdag klokken 11 ved at klikke på dette link https://www.youtube.com/channel/UCsBgJiB2xgI_HL8k2JGs-wA

Som det eneste sted i kommunen tilbyder Ledøje-Smørum Pastorat også en live-oplevelse. Alle gudstjenester er aflyst, men i stedet vil præsten læse juleevangeliet og lyse Herrens velsignelse for de fremmødte i det fri.

»Dette vil finde sted klokken 11 ved klokketårnet ved Ledøje Kirke og klokken 12 ved spejlbassinet på den nye kirkegård ved Smørum Kirke. Begge steder bliver det markeret ved at der kimes med klokkerne.«, oplyser kirkernes Facebook-side.

Ølstykke Sogn har også aflyst alle gudstjenester til og med den 3. januar.

»Vi behøver ikke bruge lang tid på at forklare hvorfor. Ord som smittetryk, belastning af sundhedssystem, kontakttal, daglige antal smittede m.m. skulle være begrundelse nok. Men jul bliver det alligevel. Der er altid grund til at fejre, at der for mange år siden kom lys i verden til trøst og glæde for mange.«. fastslår menighedsrådet.