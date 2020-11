Julefis med Trille og Tralle

Handlingen udspiller sig i en skov. Trille og Tralle er nogle gamle nisser på tilsammen 410 år. De kan lide at synge, danse og brygge nissemagi i nisselaboratoriet. Men de er ikke helt artige. De har drillet skovens dyr så meget, at rævemor har snuppet deres nissetøj. Og uden deres røde nissehuer er de jo ikke rigtige nisser.

Derfor beslutter Trille og Tralle sig for at skabe julestemning i skoven, så rævemor kan blive glad igen. Men Trille og Tralle er nogle distræte drillenisser, der hurtigt bliver optaget af at trylle grønt snevejr frem og danse flødeskumsdans i stedet for at lave julestemning.