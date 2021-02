Juhuu: Nu må isen bruges

Det kan godt være, sneen mangler.

Men vinter er det nu alligevel, og dét i en grad, så Egedal Kommune nu har godkendt de tre første søer til skøjteløb - eller færden i øvrigt.

Det fremgår af kommunens Facebookside.

De tre steder, hvor man nu lovligt kan skøjte, lave engle eller lege på isen, er:



Buresø - dog kun tilladt på de første 75 meter ud fra bredden ved badebroen.

Brøndsmose

Ølstykke bypark

Tilladelsen gives når isen er minimum 13 cm. tyk. Der kan dog også være andre parametre der gør at kommunen ikke vurderer isen som sikker.

Det er altid på eget ansvar at færdes på isen - også selvom Egedal Kommune har givet tilladelse.