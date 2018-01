Jørn Mader på guitar

Der bliver mulighed for at opleve den kendte tidligere sportsjournalist Jørn Mader på guitar, når Musikforeningen TMB holder årets første arrangement på Græstedgård i Ølstykke lørdag den 3. februar. Han er nemlig guitarist i bandet Spacemakers - det ene af de tre pigtrådsorkestre, der spiller op til dans.

»Spacemakers er med garanti et af Danmarks bedste 60'er bands og har bestået siden i midten af 60'erne.« fortæller TMB's forman Allan Vain om orkesteret, der er et af tre. De to andre er det til llejligheden sammensatte Mataphovens og husorkesteret The Mean Beats.