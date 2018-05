Jørlunde Å har brug for nye rør

Rørene, der fører Jørlunde Å under blandt andet den gamle Hovedvej A6 - i dag Roskildevej - mellem Jørlunde og Ølstykke er så gamle og slidte, at der er risiko for, at de falder sammen, så de lavtliggende arealer øst for vejen bliver oversvømmet.

Derfor har Teknik- og Miljøudvalget godkendt, at en renovering af Jørlunde Å tages med i budgetforhandlingerne for overslagsårene 2020-2023, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jørlunde Å er et offentligt vandløb, der ligger som grænsevandløb mellem Frederikssund og Egedal Kommuner. Det 3641 meter lange vandløb er hovedsageligt åbent, men under samt op- og nedstrøms Roskildevej er det rørlagt cirka 450 meter.

NCC har også lavet en kameraundersøgelse af rørunderføringen og konstateret over 20 rørbrud på ledningsstrækningen. Kun under selve vejen er ledningen ok, så NCC har oplyst, at rørets tilstand bevirker, at det er nødvendigt at lægge nye rør.