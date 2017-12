Islandsk kammerkor synger julen ind

Ifølge en pressemeddelelse fra kirken, så vil koncerten samtidig give mulighed for at få et indblik i den islandske kulturarv og sange, der trækker på historier om blandt andet en skræmmende heks, drillende nissebrødre og en uhyggelig kat.

»Islændingene har 13 julenisser, som alle sammen er brødre. De er nogle drillepinde og er ikke spor søde. De kommer ned til bygderne kort før jul, hvor de forskrækker folk og stjæler deres kød og stearinlys. De har en søster, der hedder Leiðindaskjóða (det betyder en pung fuld af kedsomhed!). Hun er grim og kedelig, som navnet mere end antyder. Deres forældre er heller ikke noget at råbe hurra for. Faderen hedder Leppalúði (det betyder et fjols i laset tøj) og han er også en kedelig hund. Grýla er deres mor, men hun er en mægtig troldkvinde. Hun har det med at spise børn til jul, som har været uartige i løbet af året. Familien har en stor grim sort kat, som er kendt som Julekatten. Børn som ikke får nye klæder til jul, er i fare for at blive ædt af Julekatten.«, fremgår det af pressemeddelsen.