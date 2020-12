Input til plan for erhvervsservice

»Det overordnede formål med Erhvervsserviceplan 2021 er at sætte den strategiske retning for de kommende års arbejde med at blive endnu mere erhvervsvenlige. Vi vil gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i kommunen - og vi vil forblive blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsregionen.«, skriver den, men det kræver, at virksomhederne bidrager.