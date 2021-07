"De gode ideer og ønsker til nye ting og projekter er måske ikke lige i år. Der er ingen tvivl om, at det ikke er det nemmeste budget, som vi skal i gang med," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard. Foto: Allan Nørregaard

Ingen plads til store armbevægelser i Egedal: Presset budget i sigte

Både servicerammen og socialområdet er under pres i Egedal Kommune

Egedal - 05. juli 2021 kl. 10:50 Af Kenneth Tanzer

Sidste år blev det kaldt "historisk godt" - i år må det betegnes som "meget presset."

Egedals direktion, administration og politikere ser direkte ind i et udfordrende "Budget 2022", hvor der skal skrues ned for de store armbevægelser og op for de kreative løsninger, der kan sikre et budget i balance.

"De gode ideer og ønsker til nye ting og projekter er måske ikke lige i år. Der er ingen tvivl om, at det ikke er det nemmeste budget, som vi skal i gang med. Og så endda i et valgår. Det er lidt tarveligt," sagde borgmester Karsten Søndergaard (V) på byrådets første budgetseminar, hvor politikerne for første gang fik smagt på tallene i årets budgettet, der først skal anden-behandles i slutningen af september og starten af oktober.

KL-udspil blev afvist De dystre budget-udsigter skyldes først og fremmest, at der er pres på kommunens serviceramme med et stigende antal børn og flere udgifter til ældre. Derudover er der det specialiserede område, hvor KL's fremlagte treårsplan ville tilføre cirka 35 mio. kr. til Egedal Kommune.

Det økonomiske KL-udspil fra blev dog afvist af regeringens side, og det efterlader Egedal i en svær situation, hvor udgifterne til det specialiserede socialområde stadig er stigende.

Trods udfordringerne, så slog kommunaldirektør Christine Brochdorf fast, at administrationen vil aflevere et budget i balance, hvor der ikke skal findes en masse besparelser.

"Vi har en organisation, som trænger til ro efter halvandet år med Corona, og så har vi et valg til november, hvor det ikke er rart at gå ud med besparelser i budgettet," sagde Christine Brochdorf, som understregede, at budgettet stadig er i den tidlige fase med flere ubekendte.

"Vi kender først udligningen i slutningen af august," sagde hun.

Rasmus Brask, økonomichef i Egedal Kommune, foreslog politikerne, at de kan vedtage en skattestigning eller forsøge at udvide servicerammen. Socialdemokraten Ib Sørensen slog fast, at Egedal bør gå efter den sidste løsning.

Luft til at hæve rammen "Vi har luft og økonomi til at hæve vores serviceramme. Det er den vej, som vi bør gå," lød det fra Ib Sørensen.

Derudover blev politikerne præsenteret for igangværende projekter på Søhøjskolen i Ølstykke samt Balsmose- og Boesagerskolen i Smørum, der forventes at stå færdige i sommeren 2024, ligesom byggeriet af det nye plejecenter Hyrdevænget forventes at gå i gang i den nærmeste fremtid.

Endelig er der lavet analyser på mulighederne for en eventuel ny Lærkeskole i Stenløse - projektet ligger dog et godt stykke ude i fremtiden.