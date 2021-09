Det er blandt andet udviklingen af Egedal By, der har sikret Egedal Kommune en nominering til Byplanprisen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Indstillet til pris for ny bydel i ny by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indstillet til pris for ny bydel i ny by

Egedal - 07. september 2021 kl. 07:57 Kontakt redaktionen

Egedal kommune blevet nomineret til Byplansprisen 2021 for sine langsigtede visioner om byudvikling af blandt andet Egedal By med sundhedshus, rådhus og 600 boliger.

»Byplanprisen blev indstiftet i 1996 af Dansk Byplans Laboratorium og Arkitektforeningen, og tildeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort »en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer«, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen, der blandt andet citererer juryen for følgende begrundelse:

»Egedal kommune nomineres for byfortætningen nær stationerne. Der er skabt mulighed for nye boligformer, så alle aldersgrupper og familietyper har mulighed for at bo i fremtidens forstad. Byudviklingen er blandt andet et svar på borgernes ønske om at bygge attraktive mindre boliger, der kan supplere forstadens mange parcelhuse.«

Egedal Kommune er indstillet af Dansk Byplans Laboratorium blandt to andre, og det glæder kommunens by- og erhvervsdirektør Sune Schoul

- Vi er stolte af at være blandt de tre nominerede til Byplanprisen. Vi glæder os over at kunne se resultatet af mange års investering og ambitiøst arbejde med bæredygtig byudvikling i Egedal. Vi gør vores bedste for at skabe nye bæredygtige bymiljøer ved stationerne, og bevare vores unikke grønne landskaber. Det glæder os, hvis vi kan inspirere andre kommuner, der arbejder med byplanlægning og byudvikling, til at finde gode løsninger. Vi ser med spænding frem til prisoverrækkelsen, siger han i pressemeddelelsen.

Vinderen afsløres 30. september 2021 på Byplanmødet I Cirkusbygningen i København.