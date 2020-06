Indskolingsklasse sendt hjem på grund af Covid-19

»Onsdag modtog Lærkeskolen besked om, at en af eleverne i en 0. klasse desværre er testet positiv med corona-virus. Eleven har ikke været i skole med symptomer. Symptomerne opstod lørdag, eleven blev testet mandag, og har fået testresultatet i dag.«, skriver kommunen onsdag.

Egedal Kommune kontaktede med det samme Styrelsen for Patientsikkerhed, som har anbefalet at hele klassen og de fire medarbejdere, som har været i kontakt med klassen, for en sikkerheds skyld skulle sendes hjem.