Sygefraværet i ældreplejen er samlet set ikke bragt ned, på grund af Covid-19. Men arbejdsmiljøet er blevet bedre, og de kortere sygemeldinger færre, viser evaluering af en særlig indsats. Arkivfoto. Foto: Ocskay Mark/Ocskay Mark - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Indsats mod sygefravær: Gode resultater trods Corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indsats mod sygefravær: Gode resultater trods Corona

De kortere sygemeldinger er blevet færre, viser evaluering, der samlet set er præget af Covid-19. Udvalgsformand glæder sig over andre gode resultater

Egedal - 20. januar 2021 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Sygefraværet i Egedal Kommunes ældrepleje - Center for Sundhed og Omsorg (CSO) - har i en årrække ligget for højt, og derfor blev en særlig indsats sat i gang i 2018 for at bringe sygefraværet ned.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ydede en bevilling på 990.340 til projektet, der er blevet kaldt "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen", og nu foreligger den endelige evaluering af indsatsen.

Den viser blandt andet, at de kortere sygemeldinger er blevet nedbragt. Medarbejderne har i 2020 i gennemsnit reduceret deres fravær med 2,67 dage, målt på tal fra november 2020, og det betyder, at der sammenlignet med november måned 2019 er fire faste medarbejdere mere på arbejde i CSO hver dag.

"Godt på vej" Det fremgår af en redegørelse, som Social- og Sundhedsudvalget fik lagt på sit bord på sit seneste møde.

Her kan man også læse, at udbruddet af Covid-19 i marts 2020 ikke overraskende har sat sit præg på det samlede resultat af indsatsen.

Sygefraværet i CSO var samlet set faldende ved udgangen af 2019 og tendensen forsatte i starten af 2020. I april omtalte vi i Lokalavisen, at tallet var faldet betragteligt. Men da Covid-19 brød ud, steg sygefraværet igen, kan man nu se på tallene.

"Vi er opmærksomme på, at 2020 har været et helt særligt år", siger Vicky Holst Rasmussen (Soc.), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

"Corona har selvfølgelig haft sin indflydelse på det samlede resultat. Men jeg synes der er mange andre gode resultater af indsatsen. Vi har jo ikke kun været optaget af at bringe tallet ned, men også at være opmærksom på hvor vi er som arbejdsplads. Der synes jeg vi er super godt på vej, men det er selvfølgelig en proces der fortsætter."

Hun henviser til evalueringen, hvor det på baggrund af spørgeskemaer og medarbejder-samtaler blandt andet fremgår, at:

"...der ses en langt mere positiv fortælling og tilgang til kollegaers sygefravær i forhold til opstarten. Herunder oplever medarbejderne, at de har en langt bedre dialog med deres leder og bliver mødt tillidsfuldt i samtalen omkring sygefravær."

Et andet sted står:

"Medarbejderne oplever desuden at have et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk mod slutningen af projektet."