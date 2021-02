Foto: Kenn Thomsen

Indsamlere gjorde 86-årig mistænksom

Egedal - 12. februar 2021 kl. 10:42

smørum En 86-årig mand fra Smørum anmeldte klokken 15.44 torsdag, at han på Flodvej kort forinden var blevet antastet af en mand og en kvinde, som oplyste, at de samlede penge ind til handicappede.

Det fremgår af et uddrag af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Da den 86-årige bad dem om noget legitimation for at sikre sig, at han ikke blev snydt, afviste de to personer at vide, hvad dette betød.

Den 86-årige mistænkte derfor, at de to personer forsøgte at snyde ham. En patrulje kørte til stedet, hvor de dog ikke længere befandt sig, og de var heller ikke mulige at finde ved en efterfølgende rundering i området.

De to personer beskrives som:

A: mand, ca. 25 år, af anden etnisk herkomst end dansk. Iført mørkt tøj.

B: kvinde, ca. 25 år, af anden etnisk herkomst end dansk. Iført mørkt tøj.

Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med de to personer med henblik på at fastslå deres formål med at henvende sig til den 86-årige.