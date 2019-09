Se billedserie Mor og datter, Rikke og Maria Bonaparte, har kørt rundt på cykel for at samle affald, og her ankommer de med dagens tredje aflevering på Ølstykke Genbrugsstation. Foto: Maj-Britt Holm

Indsamlere fjernede 37 kilo affald

Egedal - 23. september 2019 kl. 05:30 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis bilister, cyklister og fodgængere synes, at der er lidt renere end sædvanligt i rabatter, buske og græsplæner i Ølstykke Kommune mandag morgen, kan de blandt andet takke to lokale mødre med døtre, som brugte et par timer lørdag på at samle skrald op, andre har smidt.

Der blev nemlig samlet i alt knap 37 kilo affald og afleveret på Ølstykke Genbrugsplads, som var en af Vestforbrændingens 12 genbrugsstationer i hovedstadsområdet, der deltog i den verdensomspændende World Cleanup Day. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi udleverer klare plastikposer til affald, grønne poser til flasker og »snappere« til at gribe fat i skraldet. Der er ikke så mange indsamlere i dag, men jeg ved ikke hvorfor, siger servicemedarbejder Jannicke Bjelstrand, Vestforbrændingen, som tog imod otte afleveringer på dagen.

Betina Olsen og hendes datter Rikke valgte at bruge et par timer på at gå tur ved blandt andet Ring Syd.

- Vi bor i området, og det ser forfærdeligt ud med alt det, der er smidt på jorden. Vi havde ikke gået mange hundrede meter, før vi havde fyldt den første sæk, siger Betina Olsen, der fortæller, at nogle bilister dyttede, og andre råbte »godt arbejde«, men at det havde været dejligt, hvis flere havde taget del i indsamlingen.

Ifølge mor og datter var det mest skræmmende, at de stødte på affald, de ikke kunne løsne fra jorden.

- Der lå blandt andet en vante, og den var nærmest blevet en integreret del af underlaget, forklarer Betina Olsen, og mor og datter blev også lidt paf, da de fandt en stor bunke efterladte cigaretskodder ved Stengårdsskolen.

Rikke Bonaparte og hendes datter Maria havde også meldt sig til World Cleanup Day, som datteren havde set på facebook, og de valgte at cykle rundt for også at få en tur ud af det i Ølstykke vest, hvor de ikke kommer så ofte.

- Vi har fundet meget affald ved et busstoppested, og omme bagved var der nogle, der havde stillet deres køkkenaffald, fortæller Rikke Bonaparte, som er overrasket over, at de kun stødte på en eller to skraldespande, hvor folk kan komme af med deres affald.

Tre gange var mor og datter tilbage på genbrugsstationen for at aflevere skrald, og de fik et diplom, der fortalte, at de samlet var kommet med 6,53 kilo affald.

- Det gør mig glad, at jeg har været med til samle skrald, siger Maria Bonaparte.