Se billedserie Både store og små lagde vejen forbi Søløvetorvet i Egedal Centret, hvor der i den gode sags tjeneste blev scoret flittigt på HØJ-målmand Søren Haagen. Fotos: KT

Indkasserede 309 mål i centeret: Søren Haagen skudt i sænk - i den gode sags tjeneste

Boldene fløj om ørerne på den tidligere landsholdsmålmand Søren Haagen, da han i lørdags stillede op til "skyd for en god sag" i Egedal Centret. Over 3.000 kroner blev skudt i mål til fordel for "knæk cancer".

Egedal - 11. oktober 2021 kl. 13:26 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Der var de hårde kast, der var de velplacerede, og så var der alle dem, hvor HØJ-målmand Søren Haagen ikke gjorde det store for at forhindre en scoring.

Og det skulle han egentlig heller ikke, for lørdagens arrangement "skyd for en god sag" i Egedal Centret handlede nemlig om mål, mål og atter mål. Både store og små - drenge og piger scorede flittigt på den tidligere landsholdsmålmand, og hver gang bolden lå i kassen, så gav Egedal Centret 10 kr. til "knæk cancer" og Kræftens Bekæmpelse.

"161 personer kastede på Søren Haagen, og der blev i alt scoret 309 mål på ham i den time han var hernede. Én person valgte derudover at give 50 kr., så i alt gav aktiviteten 3.140 kr. Det beløb kommer med i puljen, når vi senere på måneden afleverer vores samlede center-donation til "knæk cancer", siger Sten Ligart Jensen fra Egedal Centret.

Godt og vigtigt formål De fremmødte, som ikke holdt sig tilbage med at skyde Søren Haagen i sænk, roste centerets tiltag.

"Det er et super godt tiltag, og vi skal da gøre alt for at bekæmpe den sygdom, så jeg kunne ikke lade være med at teste Søren Haagen. Jeg scorede én gang og brændte to," sagde Lennert Børglum fra Ølstykke.

Også Ølstykke-borgeren Kim Girsel og hans datter tog fat i bolden og udfordrede Søren Haagen.

"Det er et godt tiltag med et vigtigt formål. Knæk cancer vil jeg altid bakke op om, for det er jo desværre en sygdom, som rammer mange mennesker. Jeg kender selv flere, som har været ramt, så det handler om at støtte op om kampen. Min datter scorede to gange, så det var perfekt," sagde Kim Girsel.