Se billedserie Salgschef Frank Sørensen og indehaver af Viking Markiser Carsten Hansen med en af 12 markiser til Hotel d?Angleterre i København. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Indeklima og udeliv giver vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indeklima og udeliv giver vækst

Egedal - 10. april 2018 kl. 06:29 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viking Markiser i Stenløse er i vækst. Så meget, at det sidste år sikrede virksomheden i Stenløse en plads som nummer 207 ud af 1999 virksomheder på Børsens liste over Gazellevirksomheder med mindst en fordobling af omsætningen over de seneste fire år.

Det tilskriver virksomhedens indehaver Carsten Hansen og salgschef Frank Sørensen blandt andet interessen for indeklima og udeliv.

- Der er kommet meget større fokus på udvendig solafskærming og generelt meget mere fokus på indeklimaet, siger Frank Sørensen, der har været salgschef hos Viking Markiser de seneste seks år.

De to peger på, at der stilles meget større krav til arbejdsmiljøet på kontorer og skoler, hvor udvendig solafskærmning er et alternativ til ventilation, når det gælder om at reducere varmen fra solbeskinnede vinduer ind i et lokale, hvor både mennesker og computere er med til at varme lokalet op.

- Det kraftige lys bliver også taget, og det er kedeligt med gardiner, tilføjer Carsten Hansen, der er tredje generation i Viking Markiser.

Siden krisen begyndte for 10 år siden har Viking Markiser også sadlet om et par gange. Da privatmarkedet gik ned lige efter krisens start i 2008, satsede virksomheden på erhverv, der i modsætning til privatmarkedet ikke er lige så sæsonbetonet.

- Men det begyndte at falde voldsomt i 2012-13, så vi gik meget mere målrettet mod privatmarkedet, og det viste sig at være en rigtig god beslutning, konstaterer Frank.

I de private haver er der nemlig stor interesse for at forbedre mulighederne for at kunne sidde ude uanset om solen bager, duggen falder eller det småregner, og det gælder ikke kun de købestærke midaldrende.

- Før i tiden var kunderne 50+. Nu er vi nede på 35+, der køber markiser, så de kan stille deres børn ud at sove i barnevogne, fortæller Carsten Hansen.

- Markiser er ikke kun for solen, men også for regnen, siger Frank.

Og efter en periode med fald, så er erhvervsmarkedet også på vej op igen, så Viking Markiser nu har lige meget gang i begge dele.

- Nu er det nok fifty-fitty, skønner de to.

Læs mere i Erhvervstillægget til Frederiksborg Amts Avis den 10. april.