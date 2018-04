Indbrudstyve stjal smykker og penge

På Marievej Indbruddet på Fyrrevej skete i tidsrummet fra torsdag klokken 04.10 til fredag klokken 10.37, og gerningsmanden skaffede sig adgang til villaen ved at knuse en rude til et værelse.

- Hele huset er gennemrodet, og der er stjålet smykker, blandt andet Marguerit smykker fra Georg Jensen, et damearmbåndsur af sølv, Pandora smykker og to Skagens ure samt cirka 1600 kroner, beretter Lars Nielsen, som tilføjer, at politiet har sikret et muligt dna-spor fra et håndtag til badeværelset.