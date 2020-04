Indbrudstyve på påskerov

I hvert fald blev et køkkenvindue brudt op i en villa på Havrevej i Smørum mellem skærtorsdag klokken 20 og påskelørdag klokken 12, og der blev stjålet smykker, kontanter, tv og spillekonsol, oplyser Nordsjællands Politi i et udtræk af døgnrapporten.

Mellem skærtorsdag klokken 16 og påskelørdag klokken 12 var der ligeledes ubudne gæster på Søagerbakken i Smørum. Her kom gerningsmanden også ind ved at bryde et vindue op, men der er pt. ikke overblik over, hvad der mangler, ifølge politiet.