Indbrudstyve blev overraskede og stak af

Tidligt lørdag morgen klokken 04.06 tog en mand tog to indbrudstyve på fersk gerning på Marktoften i Ganløse, da han sov i telt i sin have, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var dog ikke hans eget hus, det gik ud over, men derimod naboens.

Fra sin egen have opdagede han pludselig, at et vindue stod åbent hos naboen, og da han gik derhen for at undersøge det, så han to mænd komme løbende ud fra huset.