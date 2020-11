Nordsjællands Politi har fået en anmeldelse om et indbrud i et hus i Fiskene i Ølstykke, hvor gerningsmanden lavede et hul i et vindue, som så kunne åbnes. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv lavede hul i vindue

Et knust vindue ses ofte i kølvandet på et villaindbrud. Men en indbrudstyv har ligefrem efterladt et hul i et vindue i et hus i Fiskene i Ølstykke.