Indbrudstyve har stjålet mobiltelefoner, ure, smykker og pc?er i huse i henholdsvis Smørum og Ølstykke, og der har også været indbrudsforsøg i en villa i nærheden af sidstnævnte. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyv kastede sten gennem rude Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyv kastede sten gennem rude

Egedal - 29. marts 2021 kl. 14:47 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Om det var samme gerningsmand ved to indbrud i Ølstykke, må stå hen i det uvisse. Men det er en kendsgerning, at to huse tæt på hinanden har haft besøg af en indbrudstyv, der i begge tilfælde forsøgte at komme ind ved at knuse en rude.

Tidligt lørdag morgen klokken 04.30 blev alarmen aktiveret i en villa på Hørvænget, har anmelderen oplyst til Nordsjællands Politi.

Da anmelderen kom hjem, opdagede han, at en rude i huset var blevet knust, og at der inde i huset lå en stor sten. Men der var ikke stjålet noget, skriver politiet i et udtræk af døgnrapporten.

Der var også knust en rude i en villa på Kløvervænget lige i nærheden mellem i torsdags klokken 12 og lørdag klokken 12.15.

Her havde gerningsmanden været inde i huset og havde dér stjålet blandt andet mobiltelefoner. Opgørelsen over, hvad der mangler, var dog ikke færdig på tidspunktet for udarbejdelsen af døgnrapporten.

Der har også været indbrud i en villa i Valmuehaven i Smørum mellem i fredags klokken 14 og i søndags klokken 14.45.

Tyven forsøgte først uden held at opbryde et delvist åbent vindue, der sad på stormkrog, og det er ifølge politiet formentlig sket uden anvendelse af værktøj og alene ved at hive i vinduet.

Herefter aflistede vedkommende en rude i en dør og huggede ure, smykker og pc'ere, skriver poltiiet i et udtræk af døgnrapporten.