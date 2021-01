Indbrud i villa

Udbyttet er fortsat ukendt, efter en indbrudstyv tirsdag aften var på uønsket besøg i et hus på Skytten i Ølstykke.

Her var tyven kommet ind ved at afliste et vindue i soveværelset, men ved anmeldelsen var der fortsat ikke klarhed over, hvad han fik med sig, inden han forsvandt igen.